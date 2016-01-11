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وزير الطيران يتفقد صالات السفر والوصول والمهبط بمطار القاهرة

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وزير الطيران يتفقد صالات السفر والوصول والمهبط بمطار القاهرة وزير الطيران يتفقد صالات السفر والوصول والمهبط بمطار القاهرة

قام الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى بجولة تفقدية لمبان الركاب بمطار القاهرة الدولي بالإضافة للمهبط للاطلاع علي الخدمات المقدمة للركاب والإجراءات الأمنية المتبعة لتأمين الركاب والطائرات كما عقد اجتماعا مع القيادات الأمنية بالمطار داخل استراحة الخدمة المميزة بمبني الركاب رقم “1″ المعروف بالمطار القديم .

بدأت جولة وزير الطيران بزيارة صالة السفر ثم الترانزيت وصالة الوصول والخدمة المميزة , تابع كمال الخدمات المقدمة للركاب وإجراءات منع الزحام والتكدس فى مداخل المطار وكاونترات الوزن والجوازات , وتابع الإجراءات الأمنية المتبعة لفحص الركاب وحقائبهم وتأمين مداخل ومواقف انتظار السيارات وكل ما يتعلق بالإجراءات الأمنية لتوفير أقصى قدر من الحماية والأمان للركاب والمترددين على المطار , ثم تفقد مناطق سيور الحقائب بين صالتي السفر والوصول بالمطار .

وفي نهاية الجولة توجه الوزير الي مهبط المطار لمتابعة اخر الإجراءات التي تم تنفيذها في مهبط “05 left” الجاري الانتهاء من الأعمال النهائية له لافتتاحه خلال الفترات القادمة , ثم عقد الوزير اجتماعا مع القيادات الأمنية بمطار القاهرة داخل أحد صالونات الخدمة المميزة تعرفت منهم على الموقف الأمني واحتياجات وطلبات رجال الأمن من الأجهزة الخاصة بالكشف عن الحقائب أو السيارات .

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