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براءة «السبكي» وحبس ابنته سنة لاتهامها بنشر صور خادشة للحياء

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براءة «السبكي» وحبس ابنته سنة لاتهامها بنشر صور خادشة للحياء براءة «السبكي» وحبس ابنته سنة لاتهامها بنشر صور خادشة للحياء

السبكي

قضت محكمة جنح الدقي في اليوم الاثنين ببراءة المنتج السينمائي محمد السبكي وحبس نجلته رنا لمدة عام لاتهامها بنشر صور خادشة للحياء بفيلم “ريجاتا” للفنانة الهام شاهين.

وكان الدكتور سمير صبري المحامي قد تقدم بدعوى يطالب فيها بحبس السبكي وابنته لارتكابهما جريمة نشر مصنف يحوى صورا خادشة للحياء من خلال أفيشات فيلم ريجاتا.
> وقال صبري إن السبكي وأولاده مارسا جريمة نشر الفضائح والعري والانحلال الخلقي وحولوا السينما المصرية لتجارة تحث على انعدام الفضيلة والانحطاط الأخلاقي وتشجع كل ما يدمر المجتمع ويقتل روح النخوة والشهامة والمروءة فيه.

وأوضح أنه تقدم ببلاغات للنائب العام اتهم فيه محمد حنفي متولى السبكي وابنته رنا محمد بنشر صور خادشة للحياء، بفيلم “ريجاتا” وعرضها بشاشات السينما من أجل جذب المراهقين والشباب صغيري السن لدخول الفيلم والايحاء لهم بوجود مشاهد عارية وغير أخلاقية به حتى يضمن انجذاب هذه الفئات من الجمهور له ويحقق الرواج المنتظر ويجني الملايين من الأرباح على حساب الأخلاق، بحسب ما جاء في البلاغات المذكورة.

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