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غدًا.. انطلاق أعمال الدورة الـ45 للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

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غدًا.. انطلاق أعمال الدورة الـ45 للمنظمة العربية للتنمية الزراعية غدًا.. انطلاق أعمال الدورة الـ45 للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

غدا بالخرطوم :انطلاق أعمال الدورة الخامسة والاربعين للمجلس التنفيذى للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

تنطلق غدًا الثلاثاء 12 يناير، بالمقر الرئيسى للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بالخرطوم أعمال الدورة الخامسة والأربعين للمجلس التنفيذى للمنظمة، وستعكف هذه الدورة على دراسة جدول أعمال حافل بالموضوعات المهمة ذات الصلة بعمل المنظمة.
> ويضم المجلس فى عضويته كلا من أصحاب المعالى وزراء الزراعة فى كل من: مملكة البحرين -المملكة العربية -جمهورية العراق -سلطنة عُمان -دولة فلسطين -الجمهورية اللبنانية -المملكة المغربية -الجمهورية الإسلامية الموريتانية التى تتولى رئاسة الدورة الحالية.

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