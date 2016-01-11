335 مليون جنيه لتطوير المناطق العشوائية في البحر الأحمر‎

أعلنت ​محافظة البحر الأحمر عن تخصيص 335 مليون جنية لتطوير المناطق العشوائية كمرحلة أولى، وقسمت المناطق العشوائية بالمحافظة إلى عدة مراحل، الأولى منها مدن الغردقة وسفاجا ورأس غارب والقصير، والذي تقوم به المحافظة بالتعاون مع وزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية وحضور لجميع الجهات القائمة على تنفيذه.

وأكد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، إلى أن مشروع تطوير العشوائيات يسير بتقدم ملحوظ، مؤكدًا ضرورة إعطاء الأولوية للمناطق العشوائية والتي غابت عنها الدولة الفترة السابقة، مؤكدًا أن الوقت لتطويرها لتخرج جيلا يقوم بدور فعال في تنيمة المجتمع.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع لتطوير العشوائيات أن مشروع تطوير العشوائيات الجارى العمل به من أكبر مشروعات تطوير العشوائيات، ويشمل بناء 600 وحدة سكنية و250 منزل، وذلك طبقًا للحصر العمراني على منطقة زرزارة الغردقة.

ومن المقرر الانتهاء من تطويرعشوائيات مدينتي رأس غارب ببناء 514 وحدة و2 عمارة أرضي و3 دور متكرر وسفاجا ببناء 147 وحدة و3 عمارة أرضي و4 دور متكرر فى أسرع وقت ممكن، وعن مدينة القصير ناقش الاجتماع بناء 36 وحدة سكنية و2 عمارة أرضي و4 دور متكرر بالمدينة، وفي المرحلة الثانية من مشروع تطوير العشوائيات مثلث الجنوب والتي تستهدف بناء 3258 وحدة توطين و358 منزل خشبي بتكلفة تقديرية 600 مليون جنيه.

وأكد «عبد الله»، أنه سيتم تطوير العشوائيات بمنظور كامل يتضمن مسكن ملائم وتوفير جميع الخدمات من مستشفيات ومدارس ودور عبادة، حيث يسعى لإعلان محافظة البحر الأحمر أولى المحافظات الخالية من العشوائيات بنهاية 2016.

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