بيسيرو وجهاز الأهلى يقدمون «واجب العزاء» فى وفاة حمادة إمام

يبدأ الجهاز الفنى للأهلى بقيادة جوزيه بيسيرو فى السادسة مساء، فى التجمع تمهيدا للتوجه إلى نادى الزمالك، وأداء واجب العزاء فى حمادة إمام نجم القلعة البيضاء السابق، والذى وافته المنية أول أمس “السبت”، وذلك وفقا لما أكده طارق سليمان مدرب حراس المرمى. وقال سليمان، إن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة اتفق مع الجهاز الفنى بقيادة الخواجة البرتغالى أمس، عقب لقاء المقاولون على الذهاب اليوم لسرادق العزاء وتقديم الواجب للثعلب الصغير حازم إمام فى وفاة والده. ويعود الأهلى لتدريباته عصر الغد، استعدادا لملاقاة الداخلية الخميس المقبل بالجولة الـ14 لمسابقة الدورى.