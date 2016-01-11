تمكنت قوات الأمن على الحدود بالسلوم، من إحباط تسلل 56 بينهم سودانيان إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء تواجدهم فى منطقة عسكرية، يحظر تواجد المدنيين فيها بدون تصريح، ومحاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية، بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، اليوم الاثنين، إخطاراً من قسم شرطة السلوم، بتسلم 56 متهما 11 من أسيوط، و10 من بنى سويف، و9 من المنيا، و7 من قنا، و4 من الفيوم، و3 من القاهرة، و3 من المنوفية، و3 من سوهاج، و2 من البحيرة، و1 من كفر الشيخ، و1 من مطروح، و2 من دولة السودان، وذلك للتحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة المختصة.

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