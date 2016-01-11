اعترافات المتهم الثاني بـ«حادث الغردقة‎»

كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا مع المتهم الثاني المصاب والمشارك في حادث التعدي على 3 سائحين أجانب بفندق بيلا فيستا بالغردقةـ مساء الجمعة الماضي، عن مفاجاة خلال اعترافاته أمام النيابة بعد انتداب أحد المحامين لحضور التحقيقات معه​.

قال متهم ​إنه قام والمتهم القتيل بزيارة الغردقة للمرة الأولى قبل ارتكاب الحادث منذ عدة أيام وغادرا الغردقة، ثم عادا من جديد يوم الجمعه الماضي من خلال أحد الأتوبيسات وبعد الوصول للغردقة قاما باستئجار شقة سكنية بمنطقة الشيراتون وقاما بالدخول لأحد فروع السوبر ماركت الشهيرة المواجهة للفندق الذي شهد الواقعة ولم يجدا سائحين، وغادرا السوبر ماركت دون ارتكاب أي اعتدءات، ثم تجولا بعدة مناطق بالغردقة ولم يجدا سائحين بتلك الأماكن وأنهما لم يحددا الفندق الذي اقتحماه إلا بعد وجود سائحين بالمطعم.

وأضاف المتهم أن سبب اختيارهم للغردقة لارتكاب الواقعة فشلهم في السفر خارج مصر للانضمام لأي تنظيمات جهادية وأنهما تعرفا على بعضهما من خلال رابطة أولتراس زملكاوي وأنهما تابعون لرابطة الذئاب المنفردة، و جاءا للغردقة بهدف التعدي على سائحين روس فقط بسبب ما تفعله روسيا من هجمات على سوريا ولا دخل لهم بأي مصريين أو جنسيات أخرى.

وتنظر النيابة تقرير الأطباء المعالجين للمتهم حول إمكانية نقله من المستشفى لأحد السجون لقضاء الحبس الاحتياطي.