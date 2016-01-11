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الحمل فى توأم من أسباب إصابة المرأة بالأنيميا.. اعرفى باقى الأسباب

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الحمل فى توأم من أسباب إصابة المرأة بالأنيميا.. اعرفى باقى الأسباب الحمل فى توأم من أسباب إصابة المرأة بالأنيميا.. اعرفى باقى الأسباب
الأنيميا أحد الأمراض التى يعانى منها الكثيرون سواء الأطفال أو النساء فترة الحمل نتيجة عوامل وأسباب مختلفة مثل عدم تناول الأغذية المفيدة المحتوية على الفيتامينات والأملاح المعدنية مثل الحديد والكالسيوم.

الأنيميا فترة الحمل


>حول ذلك يقول الدكتور محمد عبد المنعم أخصائى أمراض النساء والتوليد: "تعانى أغلب النساء من الإصابة بالأنيميا فترة الحمل بسبب اعتماد تكوين الجنين على مخزون الحديد والكالسيوم بجسم الأم وفى حالة عدم وجود قدر يكفى احتياجاته من الحديد تكون المرأة أكثر عرضه للإصابة بالأنيميا مما يعرضها لبعض المشاكل الصحية فترة الحمل".

النساء الأكثر عرضة للإصابة بالأنيميا


>واستكمل د. محمد قائلا "معاناة المرأة قبل الحمل من الإصابة بالأنيميا تؤدى إلى تعرضها لبعض المشاكل الصحية فترة حملها وكذلك النساء اللاتى حملن أكثر من مرة بدون وجود مسافة كافية بين الحمل والآخر مما يتسبب فى إصابتها بالأنيميا".

وتابع د. محمد قائلا "تزيد فرص إصابة المرأة بالأنيميا خاصة الحامل فى توائم نظرا لأن احتياج الحامل لعنصر الحديد يتضاعف مما يتطلب تناول أغذية غنية بالحديد.

وأضاف د. محمد قائلا "تزيد فرص إصابة النساء الحوامل فترة الشهور الأولى بالإصابة بالأنيميا بسبب حدوث القى التى تتعرض له الحامل الذى يتسبب فى عدم الاستفادة الجسم بالأطعمة التى تتناولها.

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