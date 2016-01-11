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النيابة تأمر بتشريح جثة متفحمة لموظف بعد اشتعال النيران بشقته فى المعادى

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النيابة تأمر بتشريح جثة متفحمة لموظف بعد اشتعال النيران بشقته فى المعادى النيابة تأمر بتشريح جثة متفحمة لموظف بعد اشتعال النيران بشقته فى المعادى
أمر محمد أبو اليزيد وكيل نيابة المعادى، بتشريح ودفن جثة موظف بهيئة النقل النهرى، التى تفحمت عقب حريق نشب فى شقته بحى المعادى.

كان قسم شرطة المعادى تلقى بلاغًا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى منطقة المعادى، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن بصحبة سيارة مطافئ وإسعاف إلى مكان الحادث، إلا أنهم تمكنوا من إطفاء الحريق بالشقة، وأسفر الحريق عن تفحم جثة شخص أثناء اشتعال النيران.

وأوضحت تحريات المباحث الأولية، أن المجنى عليه موظف بهيئة النقل النهرى، وأنه مقيم داخل شقة بالمعادى مع زوجته وابنتها من آخر غيره، بالإضافة إلى أن الحريق نشب نتيجة ترك الدفاية تعمل طوال الليل، وأثبتت التحريات أنه لا توجد شبهة جنائية وراء ارتكاب الواقعة.

ومن جانبها استمعت النيابة العامة لأقوال زوجة المجنى عليه، والتى أكدت أنهم فوجئوا باشتعال الحريق داخل الشقة فجر اليوم الاثنين، وأسرعت وابنتها فى الخروج من الشقة، للاستغاثة بالجيران فى المنطقة، إلا أن زوجها أغلق باب الشقة أثناء الحريق على نفسه.

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مصر 365