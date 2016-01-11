ضبط صاحب مخبز بلدى لاستيلائه على 6 أطنان دقيق وبيعها بالسوق السوداء

تمكن رجال الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة من ضبط صاحب مخبز بلدى لاستيلائه على 6 أطنان دقيق من أموال الدعم وبيعها بالسوق السوداء، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كانت معلومات قد وردت لشرطة التموين والتجارة، وأكدتها التحريات، بقيام صاحب مخبز بلدى بمحافظة القاهرة، بالتلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف خبز وهمية باستخدام بطاقات تموينية والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى وبيعها فى السوق السوداء، والاستيلاء على أموال الدعم، محققًا أرباحا غير مشروعة.

وعلى الفور داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المخبز المتحرى عنه، وأسفرت عن ضبط مسئول المخبز و2 ماكينة صرف، وبالفحص تبين استيلاؤه على 6 أطنان دقيق وتم التحفظ على ماكينات الصرف المضبوطة تحت تصرف النيابة.