بالصور.. "التعاون الدولى" والصناديق العربية يدعمون مشروعات تنمية جنوب سيناء

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى أن زيارتها لمدينة طور سيناء عاصمة محافظة جنوب سيناء تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم المشروعات القومية ومشروعات الشباب لتنميتها، لما لها عدة أبعاد قومية وأمنية واجتماعية وتنموية بالإضافة إلى الاستماع لمشاكل المواطنين والشباب وإيجاد حلول جذرية لها.

وأشارت الوزيرة أنها تفقدت كل المشروعات المقامة على أرض المحافظة وسيتم دراسة كل مشروع على حدة لتحديد الأولويات لدعم المشروعات التنموية بالمشاركة مع الصناديق العربية للتنمية والقوات المسلحة والبنوك المصرية.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التى قامت بها الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى اليوم الأثنين يرافقها الفريق أسامة رشدى عسكر قائد قيادة شرق القناة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وماهر مصباح رئيس جامعة السويس ورؤساء صناديق العربية للتنمية بطور سيناء لتفقد عدة مشروعات تنموية من بينها مشروع إنشاء فرع جامعة السويس فرع طور سيناء بتكلفة 160 مليون جنيه على مساحة 150 فدانا، ومزرعة تسمين العجول بطاقة 3 آلاف رأس ماشية والمزرعة النموذجية للخضراوات والفاكهة بسهل القاع وميناء الصيد ومحطة تحلية مياه البحر بطاقة 10 آلاف متر مكعب ومشروع 5 آلاف وحدة سكنية، وذلك وسط حضور كبير من مشايخ وعواقل البدو والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

وبدأت الجولة بتفقد مشروع إنشاء فرع جامعة السويس فرع طور سيناء بتكلفة 160 مليون والمفترض إقامتها على مساحة 150 فدانا.

ومزرعة العجول التى أقامتها مؤسسة مصر الخير بطاقة 3 آلاف رأس ماشية وعدد من مزارع الخضراوات والفاكهة بمساحه 20 ألف فدان بمنطقتى وادى طور سيناء وسهل القاع.

ثم توجهت الوزيرة والوفد المرافق لها لتفقد أعمال تطوير مينائى طور سيناء للصيد وميناء الطور البحرى اللذان يشهدان تطوير شامل بتكلفة 350 مليون جنيه ضمن مشروع تنمية محور قناة السويس.

من جانبه أكد الفريق أسامة رشدى عسكر قائد قيادة شرق القناة أن القوات المسلحة تدعم خطط التنمية بسيناء عسكرياً ومادياً ومعنوياً من أجل الوصول بالتنمية إلى أعلى معدلاتها لذلك حرصنا على دعم جنوب سيناء بعدة مشروعات منها الإسكان ومحطة التحلية وبعض المشروعات الزراعية الأخرى.

وقال حسن سليمان مسئول الوفد السعودى إنهم سوف يدعم بعض المشروعات الخدمية بجنوب سيناء منها الصحة والتعليم وتم تخصيص 200 فدان لإنشاء جامعة الملك سلمان، وأشاد حسن بالمشروعات التى تفقدها ومنها مزارع العجول، وقال: سوف نقوم بالتمويل".

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن هناك مخططا لتحويل منطقتى رأس الكنيسة وراية إلى مناطق سياحية متكاملة تضم مشروعات سياحية عملاقة، هذا بالإضافة لإنشاء مشروع شرم الشيخ الجديدة وهى مدينة عالمية ستخصص لسياحة الأثرياء من كل دول العالم.

واختتمت الوزيرة جولتها بافتتاح معرض للمشغولات بمركز تمكين المرأة بطور سيناء.



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