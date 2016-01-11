روسيا: دمرنا 1100 موقع إرهابي في سوريا منذ بداية العام

نقلت وكالات أنباء روسيا، عن وزارة الدفاع، قولها اليوم الإثنين، إن القوات الجوية الروسية حررت ما يقرب من 150 بلدة سورية في ديسمبر ويناير بمساندة الغارات الروسية.

وأوضح سيرجي رودسكوي، رئيس الإدارة العامة للعمليات في هيئة الأركان، أنه في ديسمبر تم تحرير 134 بلدة وقرية سورية من أيدي الإرهابيين، كما تم تحرير 19 بلدة أخرى منذ بداية السنة الجديدة.

وأضاف خلال إيجاز صحفي عقده اليوم، أن أبرز النجاحات في المعارك ضد الإرهابيين تم تحقيقها في محافظات حلب واللاذقية وحماة وحمص والرقة.

وأضاف رودسكوي أن الطائرات الحربية الروسية في سوريا نفذت منذ بداية العام 311 طلعة قتالية في 10 محافظات ودمرت خلالها نحو 1100 موقع للإرهابيين.