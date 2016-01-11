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تقديم موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي 24 ساعة لأسباب أمنية

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تقديم موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي 24 ساعة لأسباب أمنية تقديم موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي 24 ساعة لأسباب أمنية

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تقديم مباراة الأهلي والإسماعيلي في الجولة الـ15 من الدوري والتي كان مقررا لها يوم 19 يناير الجاري لمدة 24 ساعة.

ويستضيف الأهلي فريق الدراويش في الجولة الـ15 من الدوري على ملعب برج العرب.

وجاء قرار لجنة المسابقات بناء على طلب الأمن بسبب الانشغال بتأمين المنشآت يوم عيد الغطاس.

وتقام المباراة يوم الاثنين 18 يناير الساعة الخامسة وربع مساء.

وبناء على الموعد الجديد، تم تقديم مباراة إنبي وغزل المحلة لقتام الساعة الثانية ونصف ظهرا.

ويلعب سموحة ضد الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء 19 يناير الساعة الخامسة مساء.

ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 25 نقطة، ولايزال يمتلك مباراتين مؤجلتين.

فيما يأتي الإسماعيلي ثامنا برصيد 17 نقطة من نفس عدد المباريات.

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