تأجيل محاكمة «طليق حنان ترك» لجلسة 7 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار إسماعيل عوض، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة خالد عبدالفتاح علي أحمد وشهرته «خالد خطاب»، وطليق فنانة شهيرة بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسي مع خادمه، وتعاطيهما وحيازتهما للمخدرات لجلسة ٧ فبراير المقبل، لاستكمال فض الأحراز.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمة إدارة وتهيئة مكانا لتعاطي جوهرين مخدرين«الحشيش» و«الميثامفيتامين» بمقابل ممارسة الفجور وقدم بقصد التعاطي للمتهم الأول وآخرين الجوهرين المخدرين المذكورين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بقصد التعاطي الجوهرين المخدرين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.