محافظ بني سويف يبحث ترتيبات الاحتفال باليوم العالمي لـ«ذوي القدرات الخاصة»

أكد المهندس شريف محمد حبيب، محافظ بني سويف، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لن تتوانى في توفير كل سبل الدعم والمساندة اللازمة للمعاقين مؤكدًا على رعاية واحتضان أصحاب القدرات الخاصة والموهوبين منهم. مضيفًا أن هناك سعى دؤوب لدى كل أجهزة الدولة ومؤسساتها للعمل على دمج هذه الفئات ضمن شرائح المجتمع باعتبار أنهم جزء أساسي لا يتجزأ من نسيج المجتمع.

جاء ذلك خلال لقائه بمدير عام الشباب والرياضة أحمد سرور، لبحث الترتيبات الخاصة بالاحتفال باليوم العالمي للمعاق الذي سوف تنظمه مديرية الشباب والرياضة مطلع الأسبوع القادم بالصالة المغطاة شرق النيل، حيث أشار «سرور»، أن الاحتفال يتضمن فقرات رياضية لمتحدي الإعاقة في ألعاب : “رفع الأثقال، تنس الطاولة، خماسي كرة القدم، الكرة الطائرة جلوس، السباحة، ألعاب القوى وألعاب ترويحية ومسابقات رياضية لذوي الاحتياجات الخاصة”.

لفت المحافظ إلى أهمية إعداد قاعدة بيانات تشمل حصر دقيق لجميع المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المحافظة والقطاعات التابعة لها، وكذا حصر جميع المؤسسات والهيئات والجمعيات العاملة في هذا المجال لوضع خطة العمل وأسلوب التعامل مع مختلف القضايا والمشكلات الخاصة بهذه الفئة.

كما أكد «حبيب»، على أهمية اكتشاف المواهب الرياضية وتوفير الإمكانات والأنشطة التي تساعد على المساهمة في صناعة نجوم الرياضة في الألعاب المختلفة، منوهًا إلى إمكانية الاستعانة بخبرات وكوارد وإمكانيات كلية التربية الرياضية ببني سويف في صناعة أبطال ونجوم في ألعاب مختلفة من خلال التركيز على لعبات معينة تتناسب مع بيئة وظروف المحافظة.