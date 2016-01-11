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إصابة ضابط بالأمن المركزي بعد إطلاق عناصر الإخوان أعيرة نارية على قوات الأمن بمنيا القمح

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إصابة ضابط بالأمن المركزي بعد إطلاق عناصر الإخوان أعيرة نارية على قوات الأمن بمنيا القمح إصابة ضابط بالأمن المركزي بعد إطلاق عناصر الإخوان أعيرة نارية على قوات الأمن بمنيا القمح

أرشيفية

أطلق عدد من عناصر جماعة الإخوان، بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، وابلًا من الأعيرة النارية، على الشرطة المتمركز بمدينة بمنيا القمح، مما أسفر عن إصابة ضابط بالأمن المركزي، وحدوث تلفيات بسيارة شرطة.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بأنه أثناء قيام مأمورية من شرطة منيا القمح بالتنسيق مع الأمن الوطني، لضبط “علاء.ع.م” المقيم بكفر شلشلمون، والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا أعمال عدائية ضد الدولة، تم إطلاق وابل من الأعيرة النارية على الشرطة.

وتسببت الأعيرة النارية في إصابة النقيب أحمد ماهر، الضابط بالأمن المركزي، بكدمات وسحجات وتورم باليد اليمنى، كما أتلفت سيارة الأمن المركزي رقم 1747، والمصفحة رقم 3883.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 372/2016 إداري منيا القمح، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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