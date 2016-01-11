محامي بلاتر: سنستأنف حكم الإيقاف لمدة 8 أعوام

أشار ريتشارد كولين محامي سيب بلاتر رئيس الفيفا السابق الموقوف لمدة 8 أعوام بسبب تورطه في قضايا فساد أن موكله سوف يستأنف الحكم الصادر ضده.

وكانت لجنة الأخلاقيات في الفيفا قد سلمت كلا من سيب بلاتر وميشيل بلاتيني رئيس الإتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" الموقوف أيضا 8 أعوام خطابا رسميا مكتوبا يوضح أسباب إيقافهما وأن لهما حق التقدم باستئناف ضد الحكم.

وصرح كولين لوكالة الأنباء الألمانية دي.بي.إيه "بلاتر سوف يستأنف الحكم ضده."

وكان بلاتر قد صرح في وقت سابق فور الإعلان عن إيقافه بأنه سيعود ويقاتل من أجله ومن أجل الفيفا مستنكرا إيقافه لمدة 8 أعوام.

في حين أن تيبو داليس محامي بلاتيني قد أكد أيضا في وقت سابق أن موكله سوف يستأنف الحكم الصادر ضده.