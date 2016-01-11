الكرة الذهبية - إنجاز تشيلي وهيمنة بايرن وثلاثية برشلونة تصعب اختيار أفضل مدرب

جوارديولا اكتسح ببايرن ميونيخ الخصوم في ألمانيا والإصابات أعاقته في دوري الأبطال في حين أن سامباولي حقق مع منتخب تشيلي إنجازا تاريخيا، بينما إنريكي حقق ثلاثية تاريخية مع برشلونة، فمن منهم الأفضل؟

يستعرض معكم FilGoal.com مسيرة المدربين الثلاثة الذين وصولوا للقائمة النهائية لأفضل مدرب لعام 2015.

جوسيب جوارديولا

مدرب بايرن ميونيخ احتل مع فريقه قمة جدول ترتيب الدوري الألماني منذ الأسبوع الـ5 في الموسم الماضي، ولم يتركها ليتوج بطلا للدوري.

ولكنه عانى بسبب الإصابات الكثيرة التي أنهت موسم الفريق في دوري الأبطال كالعادة عند نصف النهائي على يد برشلونة وعلى الرغم من أن بيب هو أفضل من يعرف ميسي إلا أنه فشل في إيقافه.

وخرج من نصف نهائي كأس ألمانيا علي يد بروسيا دورتموند.

لويس إنريكي

في النصف الأول من موسم 2014-2015 كان برشلونة يعاني الأمرين لكن انقلبت الأمور منذ بداية 2015 وقاد إنريكي فريقه للثلاثية التاريخية الثانية لهم بالفوز بالدوري وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا.

حقق برشلونة 50 فوزا و4 تعادلات و 6 هزائم في موسم 2014-2015، وأضافت كتيبة انريكي بطولة السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

رد إنريكي على جميع منتقديه خلال الموسم الماضي بطريقته في تدوير لاعبيه داخل التشكيل بأفضل طريقة ممكنة.

خورخي سامباولي

حقق سامباولي أعظم إنجاز له في مسيرته على الإطلاق حيث قاد منتخب تشيلي إلى الفوز بأول بطولة كوبا أمريكا لهم على أرضهم عام 2015 وحصد ثمار عمل شاق دام لـ3 أعوام منذ أن تولى المدرب الأرجنتيني المهمة في 2012.

وأكملت كتيبة سامباولي ما قدمته من مستوى جيد للغاية بكأس العالم 2014 بالبرازيل عام 2014، وازدادت الضغوط على المنتخب في ذلك الوقت لتطوير مستواهم أكثر ليحقق المنتخب في العام التالي البطولة الغالية.

لم يحقق تشيلي لقب كوبا أميركا فقط بل أيضا كان أقوى خط هجومي بتسجيل 13 هدفا أكثر من أي منتخب آخر.