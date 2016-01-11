فينجر: أكره الكرة الذهبية.. وكلكم تعلمون مثلي أن ميسي سيتوج بها

شدد أرسين فينجر مدرب أرسنال على معاداته لفكرة منح لاعب جاشزة فردية معللا ذلك بأن كرة القدم لعبة جماعية.

وسيعلن عن الفائز بالكرة الذهبية الإثنين في سويسرا ويتنافس الثلاثي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار على التتويج بها.

وقال فينجر للصحفيين:"أعتبر نفسي عدوا كبيرا للكرة الذهبية. كرة القدم لعبة جماعية، ليس منطقي منح المجهود الفردي جائزة".

وأضاف "من سيفوز؟ أنتم تعلمون مثلي أن الأمر محسوما لميسي، برشلونة توج بكل شيء ولابد أن تمنح الجائزة لأحد لاعبيه. وإن كنت ستختار لاعبا منه فبالتأكيد ميسي".

وأتم "نيمار أصبح منافسا قويا لميسي من خلال ما قدمه".