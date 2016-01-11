الكرة الذهبية - ما يميز ميسي عن رونالدو ونيمار

سجل كريستيانو رونالدو ماكينة ريال مدريد 53 هدفا خلال عام 2015 متخطيا منافسيه على الكرة الذهبية نيمار داسيلفا وليونيل ميسي نجمي برشلونة لكن على صعيد الإنجازات الجماعية فيتفوق الثنائي بـ5 ألقاب خلال الموسم الماضي.

ويستعرض معكم FilGoal.com ميسرة الثلاثي المرشح للفوز بالكرة الذهبية ليونيل ميسي نجم برشلونة وزميله نيمار داسيلفا وكريستيانو رونالدو قبل الحفل الذي سيقام مساء اليوم.

ليونيل ميسي

سجل النجم الأرجنتيني 48 هدفا مع برشلونة في عام 2015 وصنع 26 هدفا، وتغلب على الإصابات وحقق مع البلوجرانا الثلاثية التاريخية الدوري وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا بالإضافة لكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وأحد أفضل لحظاته على الإطلاق جاءت في نهائي كأس ملك إسبانيا حينما فاز برشلونة على أتليتك بيلباو وسجل خلالها البرغوث الأرجنتيني هدفا رائعا دخل في قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائزة بوشكاش أفضل هدف.

وساهم ميسي في وصول منتخب الأرجنتين إلى نهائي كوبا أميركا بتشيلي 2015 ضد البلد المضيف وصنع 3 أهداف وهو أعلى معدل في البطولة مع خورخي فالديفيا لاعب منتخب تشيلي، لكن راقصي التانجو فشلوا في اقتناص اللقب.

نيمار

في عامه الثاني مع برشلونة قدم نيمار موسما استثنائيا برفقة كلا من ميسي ولويس سواريز، المهاجم البرازيلي كان ثاني هدافي الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا ساهم في تسجيل 51 هدفا في عام 2015 بالإضافة إلى صناعة 21 هدفا.

وكان نيمار أكثر لاعب شارك في الليجا في الموسم الماضي، وحقق الثلاثية التاريخية مع برشلونة بالإضافة لكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية

لكن ذكريات نيمار من كأس العالم الماضية جعلت منتخب البرازيل يعاني في بطولة كوبا أمريكا وذلك حينما تفوق المنتخب الكولومبي على نظيره البرازيلي بهدف دون رد ضمن دور المجموعات في مباراة حصل فيها على بطاقة حمراء بسبب ركله للكرة في بابلو أرميرو مدافع كولومبيا ودخل في شجار مع المهاجم كارلوس باكا ليقوم اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بإيقافه 4 مباريات، وودعت البرازيل البطولة من دور الـ8 بركلات الترجيح أمام باراجواي.

كريستيانو رونالدو

بعد الفوز بالكرة الذهبية الثالثة له في مسيرته في بداية 2015، رونالدو استمر في مستواه الجيد وسجل 53 هدفا خلال عام 2015 كما صنع 17 هدفا مع ريال مدريد.

لكن على الصعيد الجماعي مع فريقه ريال مدريد لم يفز رونالدو بأية ألقاب لكنه فرديا دخل في فريق الفيفا لعام 2015 للمرة التاسعة على التوالي وحصل على الحذاء الذهبي كهداف لدوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي، وهداف الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي واختير ضمن فريق دوري أبطال أوروبا لموسم 2014-2015 للمرة الثانية على التوالي، واختير أيضا في فريق الموسم للدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي.

مع منتخب بلاده قاد رونالدو البرتغال ليورو 2016 وفي 13 يونيو 2015 سجل هاتريك في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-2 ضد أرمينيا ووصل رونالدو لـ23 هدفا مع منتخب بلاده على الصعيد الأوروبي ليتخطى كلا من جون دال تومسون نجم منتخب الدانمارك السابق، وهاكان سوكور نجم منتخب تركيا السابق.