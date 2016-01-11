صحيفة كتالونية تكشف فريق العام للفيفا وتسخر من تساوي برشلونة وريال مدريد

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تشكيل العام الذي سيعلن عنه بعد سويعات قليلة في حفل الفيفا لجائزة الكرة الذهبية.

ويتنافس الثلاثي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ونيمار على الجائزة التي تمنح للاعب الأفضل في عام 2015.

ونشرت الصحيفة التشكيل المثالي الذي سيعلن عنه الفيفا وسخرت من تساوي عدد لاعبي برشلونة وريال مدريد رغم أن نتيجة الألقاب في العام كانت 5-صفر لصالح البلاوجرانا.

وجاء في اختيار التشكيل الذي شارك فيه 55 ألف لاعبا حول العالم الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون في المرمى وأمامه زميله جيورجيو كيلليني إضافة لداني ألفيش ظهير برشلونة وثنائي ريال مدريد سيرخيو راموس ومارسيلو.

وفي وسط الملعب اختير قائد البلاوجرانا أندريس إنييستا وبجواره بول بوجبا نجم يوفنتوس إضافة لهداف كأس العالم الأخيرة جيمس رودريجيز لاعب ريال مدريد

وفي الهجوم تواجد الثلاثي المرشح للكرة الذهبية ميسي ورونالدو ونيمار.

وغاب عن القائمة بعض اللاعبين الذين قدموا عاما رائعا مثل لويس سواريز ومانويل نوير وروبرت ليفاندوفسكي وأندريا بيرلو وأليكسيس سانشيز وأرتورو فيدال وإدين أزار.