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وزير البترول: هبوط النفط سيخفض دعم الوقود إلى 55 مليار جنيه

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وزير البترول: هبوط النفط سيخفض دعم الوقود إلى 55 مليار جنيه وزير البترول: هبوط النفط سيخفض دعم الوقود إلى 55 مليار جنيه

طارق الملا

قال طارق الملا، وزير البترول، اليوم الاثنين، إن انخفاض النفط العالمية سيقلص دعم بلاده للمواد البترولية إلى نحو 55 مليار جنيه، مما يعني توفير 6 مليار جنيه من الدعم المستهدف عند 61 مليار للسنة المالية الحالية 2015-2016 .

وخسرت عقود خام برنت القياسي أكثر من الثلثين منذ منتصف 2014، وبلغ سعر خام مزيج برنت 32.50 دولار خلال معاملات‭ ‬اليوم.

وأضاف الملا في تصريحات للصحفيين، على هامش اجتماع لغرفة التجارة الأمريكية، اليوم الاثنين، أن هبوط أسعار النفط العالمية سيعمل على خفض دعم للمواد البترولية ليصل إلى “نحو 55 مليار جنيه بنهاية السنة المالية الحالية”.

وبلغ دعم المواد البترولية في الربع الأول من السنة المالية المنتهي في سبتمبر الماضي نحو 15 مليار جنيه، وفي 2014-2015 بلغ الدعم المستهدف للمواد البترولية نحو 100.3 مليار جنيه.

وكان الملا أبلغ “رويترز” في وقت سابق من الشهر الجاري، أن فاتورة واردات بلاده من المواد البترولية انخفضت إلى 400 مليون دولار شهريا من 650 مليون دولار أي بنحو 38.5 بالمئة شهريا مع تراجع أسعار النفط العالمية.

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أونا

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