المخابرات الألمانية تعيد تعاونها مع وكالة الأمن القومي الأمريكية

أكدت وسائل إعلام المانية إن وكالة المخابرات الألمانية ” BND” أعادت المراقبة الإلكترونية المشتركة مع وكالة الأمن القومي الأمريكية ” NCA” بعد وقف تعاونها مع واشنطن العام الماضي بسبب خلاف حول ممارسات التجسس.

وكانت مصادر مخابراتية صرحت أن الوكالة الألمانية توقفت عن إرسال المعلومات التي تجمعها محطة المراقبة في باد آيبلينج في بافاريا إلى وكالة الأمن القومي الأمريكية. وجاء ذلك بعد مزاعم عن مساعدة الوكالة الألمانية نظيرتها الامريكية على التجسس على مسؤولين أوروبيين وشركات أوروبية وهو القرار الذي وتر العلاقات الالمانية الامريكية وأحدث انقساما داخل الحكومة الائتلافية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حسبما أفاد موقع القدس العربي.

وقالت صحف ألمانية أن التعاون في محطة باد آيبلينج، عاد مرة أخرى وأن وكالة المخابارت الألمانية تمد الآن نظيرتها الأمريكية بالمعلومات.