أخبار عاجلة

بفضل «الخلطة السرية».. الأهلي يتفوق على «عمالقة أوروبا» -
«بوجلبان»: كوليبالي يشبه فلافيو.. ومعلول يؤدي رغم الضغوط الإعلامية -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " ثانون الضرائب ألزم الشركات بعدم قبول الشيكات " -
مساء dmc - عاكف مغربي " لدينا 20 مليون بطاقة بنكية في مصر " -
مساء dmc - حازم حجازي " 14 % من المصريين لديهم حسابات بنكية " -
مساء dmc - د.محمد معيط " وزارة المالية لا تدخر جهدا لتعويض السنوات التي مرت بدون تطوير " -
دول الخليج ترحب بالضربة الأمريكية على القاعدة الجوية السورية -
القاهرة أبوظبي: مجموعة من أجمل أهداف النجم محمود الخطيب "بيبو الكرة المصرية" -
مساء dmc - حازم حجازي " الوعي في الدفع بالكارت الذكي لم يكن موجود لفترات طويلة في مصر " -
ده كلام - حلقة الجمعة 7-4-2017 مع نجم الغناء الشعبي سعد الصغير " الإزدواجية والتناقض " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

المخابرات الألمانية تعيد تعاونها مع وكالة الأمن القومي الأمريكية

Google+ Print
المخابرات الألمانية تعيد تعاونها مع وكالة الأمن القومي الأمريكية المخابرات الألمانية تعيد تعاونها مع وكالة الأمن القومي الأمريكية

وكالة المخابرات الألمانية ” BND – أرشيفية

 

أكدت وسائل إعلام المانية إن وكالة المخابرات الألمانية ” BND” أعادت المراقبة الإلكترونية المشتركة مع وكالة الأمن القومي الأمريكية ” NCA” بعد وقف تعاونها مع واشنطن العام الماضي بسبب خلاف حول ممارسات التجسس.

وكانت مصادر مخابراتية  صرحت أن الوكالة الألمانية توقفت عن إرسال المعلومات التي تجمعها محطة المراقبة في باد آيبلينج في بافاريا إلى وكالة الأمن القومي الأمريكية. وجاء ذلك بعد مزاعم عن مساعدة الوكالة الألمانية نظيرتها الامريكية على التجسس على مسؤولين أوروبيين وشركات أوروبية وهو القرار الذي وتر العلاقات الالمانية الامريكية وأحدث انقساما داخل الائتلافية للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حسبما أفاد موقع القدس العربي.

وقالت صحف ألمانية أن التعاون في محطة باد آيبلينج، عاد مرة أخرى وأن وكالة المخابارت الألمانية تمد الآن نظيرتها الأمريكية بالمعلومات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك