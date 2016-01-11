طريقة لتخسرين 24 كيلو من وزنك بدون ريجيم

كل سيدة تحلم ان تكون رشيقة ذات قوام ممشوق فالرشاقة هي عنوان الصحة والجمال في عصرنا هذا وذلك بعد أن تسببت السمنة في إصابة الإنسان بالعديد من الأمراض الخطيرة والتي تكون سببا أحيانا في وفاته.

لذلك فان كل امرأة تبحث دائما عن الحلول التى تجعلها رشيقة وتفقد وزنها الزائد وتتخلص من كل الدهون والشحوم بجسدها لذلك يقدم الدكتور عمرو حمدى، أخصائى العلاج الطبيعى والسمنة والنحافة، بعض النصائح المهمة التي تساعدك في التخلص من 24 كيلوجرامات خلال 4 شهور فقط. ولكن كيف يحدث ذلك بدون ريجيم او عقاقير او مشروبات ديتوكس؟ النصائح فى وجبة الافطار حضرى فطور يحتوى على (نشويات، بروتين، خضار، فاكهة) وذلك للشعور بالشبع لفترة طويلة وعدم حرمان جسمك من العناصر المفيدة. ويرجى تناول فترة الفطور فى وقت باكر . – مارسي رياضة كل يوم مثل الأيروبكس أو الـ fitness لأنها تساعدك على فقدان الوزن بدون بناء عضلات وتساعدك في الحصول على جسم ممشوق. -تناولي 6 وجبات خفيفة طول اليوم بدل الثلاث وجبات أساسية واجعلى أكبر وجبة هي الغداء. -تناولي 4 ملاعق من النشويات فقط على الغداء وتجنبي تناول أكثر من نوع نشويات. بمعنى اذا تناولتى ارز لا تتناولى بطاطا او بطاطس او مكرونه جانبه لا تهملى ابداًوجب العشاء واحرصى على أن تكون وجبة خفيفة تحتوى على الزبادى والفاكهة فقط.

شبكةعيونالإخبارية

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