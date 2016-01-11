صور | «باسم يوسف» يشتكي «وفاء الكيلاني»في «المتاهة»

كتبت – انجي لطفي

تستضيف الاعلامية وفاء الكيلاني في حلقة الثلاثاء من برنامج «المتاهة »، الدكتور باسم يوسف إطلالة نادرة على الشاشة الصغيرة بعدما «ملأ الدنيا وشغل الناس» ببرنامجه التلفزيوني الساخر، في حلقة لا تشبه بقية الحلقات ضمن برنامج «المتاهة»مع وفاء الكيلاني على MBC مصر.

و يستغرب باسم في سياق الحلقة من كثرة الأسئلة التي يعتبرها غير مريحة، ويتّخذ موقفاً من مضيفته ويشتكي منها.

وتسألت «الكيلاني» ما إذا كان في حياته مكاناً للدموع، أم أن هذا ليس أسلوبه لأنه لا يعرف البكاء؟ وتتوقف معه أيضاً عند الهزائم والانتصارات في العاميْن المنصرميْن، ليُسمّي من استطاع أن يهزمه، وهل يرى باسم في الاعتذار إحدى سمات الكبار وشيمهم، أم أنه يعتبره حجة الضعفاء؟ يتابع باسم ويسمّي ما ندم عليه حتى اليوم، وعمّا إذا كان ما حصل معه بمثابة سقوط إجباري في الهاوية بعد تربّعه على القمة، أم مجرّد تعثُّر قبل وثبة جديدة؟!.

ويكشف الإعلامي الساخر عن رأيه الشخصي وفلسفته في أمور متعدّدة في الحياة، ويدور مع مضيفته في أرجاء المتاهة بهدف الإضاءة على مشواره بين الطب والإعلام، و يُعرض برنامج «المتاهة» على «MBC مصر» كل ثلاثاء الساعة 11:00 مساء.