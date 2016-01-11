القبض على صيدلى وعامل لاتجارهما فى العقاقير المهربة جمركيا بعابدين

ألقت مباحث الأموال العامة بالقاهرة، القبض على صيدلى وعامل لاتجارهما فى العقاقير للمهربة جمركيا بمنطقة عابدين وتم تحرير محضر بالواقعة.

كانت وردت معلومات لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد بقيام "أنور.م.ف" صاحب صيدلية الكائنة دائرة قسم شرطة عابدين، بالاتجار فى العقاقير الطبية المهربة جمركيا بالصيدلية بالاشتراك مع "عمر.ا.م" عامل ومقيم مركز فاقوس - شرقية، وقيامه بانتحال صفة الغير بقصد استخراج شهادة صحية من المعامل المركزية بوزارة الصحة مقابل مبلغ مالى.

وعقب تقنين الإجراءات تم بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى واستهدافه وضبطه، وعثر بالصيدلية على 75 صنف دواء "أجنبية الصنع" بإجمالى 400 عبوة دوائية مجهولة المصدر.

وبمواجهته اعترف بأنها مهربة جمركيا بقصد الاتجار بالمخالفة للقانون، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 17 أحوال وأخطرت النيابة للتحقيق.