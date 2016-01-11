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إخلاء سبيل 2 من المتهمين فى قضية "أحداث الظاهر"

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إخلاء سبيل 2 من المتهمين فى قضية "أحداث الظاهر" إخلاء سبيل 2 من المتهمين فى قضية "أحداث الظاهر"

>أخلت الدائرة 21 من محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، سبيل اثنين من 27 متهما قدموا تظلم على حبسهم احتياطيًا على ذمة قضية "أحداث الظاهر"، وحددت المحكمة جلسة 18 يناير للفصل فى قرار إخلااء سبيل باقى المتهمين، أو استمرار حبسهم.

وكانت محكمة النقض أصدرت حكمًا بإعادة محاكمة المتهمين في القضية المعرفة إعلاميًا بـ "أحداث الظاهر" والتى تحمل رقم 3480 لسنة 2013، بعدما حكم عليهم بالسجن 15 عامًا، فى محاكمتهم الاولى.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون تدعو لتعطيل أحكام ومواد الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وترويع المواطنين، والشروع فى القتل، ومقاومة السلطات، واستعراض القوة، وقطع الطريق العام، والتلويح بالعنف، وحيازة أسلحة وذخيرة بدون ترخيص، وإتلاف الممتلكات العامة، وتخريب أملاك المواطنين، والقتل العمد والشروع فى القتل.

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مصر 365