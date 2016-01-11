حبس عامل بورشة سيارات متهم بهتك عرض طفلة داخل شقته فى دار السلام

أمر أحمد السباعى وكيل نيابة دار السلام، بحبس عامل فى ورشة سيارات متهم بخطف وهتك عرض طفلة داخل شقته 4 أيام على ذمة التحقيقات.

البداية عندما قام المدعو "ا،س" 26 سنة ،عامل بورشة سيارات بمنطقة دار السلام، باستدراج طفلة تدعى "ه،ر" 5 سنوات إلى شقته بذات المنطقة، وذلك أثناء شرائها مستلزمات لوالدتها من السوق، وبالفعل تعدى عليها جنسيا، ثم أخراجها من مسكنه، وفور وصولها إلى منزلها روت ما حدث لها لوالدتها وجدها، كما وصفت لهم العقار ملك المتهم.

وذهبت أسرة المجنى عليها إلى مسكن المتهم، وعندما رأته الطفلة قالت هو ده، وتم تحرير المحضر اللازم للواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وجاءت تحريات المباحث مؤكدة ارتكاب المتهم للواقعة ،كما ورد التقرير الطبى المبدئى يثبت أن الطفلة تم الاعتداء عليها من منطقة الخلف.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وبمناقشته أنكر تماما ارتكابه للواقعة ،وبمواجهة النيابة العامة له اعترف بما ذكره فى محضر المباحث حول الواقعة ، وبناء على ذلك اصدرت النيابة قرارها المتقدم.

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