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السجن المشدد 10 سنوات للمتهمين فى قضية "خطف طفل مدينتى"

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السجن المشدد 10 سنوات للمتهمين فى قضية "خطف طفل مدينتى" السجن المشدد 10 سنوات للمتهمين فى قضية "خطف طفل مدينتى"
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة كل من "محمد جمال سليمان محمد" 26 سنة "سباك"، ومبارك أحمد عبد الرحمن علام "25 سنة" سباك بشركة الإسكندرية للإنشاءات، بالسجن المشدد 10 سنوات فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خطف طفل مدينتى".

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين محمد علاء الدين عباس وأيمن محمد محمد، وسكرتارية محمد علاء الدين حمزة وأحمد رجب ومحمد مصطفى.

كانت النيابة العامة قد اتهمت كلا من "محمد جمال سليمان محمد"، و"مبارك أحمد عبد الرحمن علام"، بخطف الطفل عمر محمد كمال 10 سنوات.

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