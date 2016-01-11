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3 سنوات حبس لثلاث فتيات لإدانتهن بممارسة الدعارة داخل شقة بدار السلام

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3 سنوات حبس لثلاث فتيات لإدانتهن بممارسة الدعارة داخل شقة بدار السلام 3 سنوات حبس لثلاث فتيات لإدانتهن بممارسة الدعارة داخل شقة بدار السلام
قضت دائرة جنح دار السلام برئاسة المستشار مراد عبد الحى وامانة سر عبد العزيز صالح ، بحبس 3 سيدات متهمات بممارسة الدعارة داخل شقة، 3 سنوات مع الشغل وكفالة 50 الف جينة لكل منهمن .

تعود تفاصيل القضية بورود معلومات لمباحث الآداب تفيد بادارة سيدة شقتها لممارسة الدعارة بمنطقة دار السلام ،عن طريق استقطابهن راغبى المتعة من الرجالة مقابل 500 جينه عن كل مرة للفرد، وتم إعداد الخطة المناسبة للتحريات التى أثبتت صحة ارتكاب الواقعة .

وعقب تقنين الإجراءات القانونية والحصول على اذن من النيابة العامة ،تمكنت القوات الأمنية بالقبض على 3 سيدات داخل الشقة سالفت الذكر ،وحرر المحضر اللازم ،وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيفات والتى أمرت بحبسهن 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب انكارهن ارتكابهن الواقعة ،ثم جدد قاضى المعارضات لهن حبسهن 15 يوما، إلى صدور قرار المحامى العام بإحالة أوراق القضية إلى المحكمة الجزىية .

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مصر 365