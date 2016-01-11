أنطوي: لم أناقش الرحيل عن الأهلي.. وسأحصل على فرصتي مع بيسيرو

كشف الغاني جون أنطوي مهاجم الأهلي عن أنه لم يناقش أي عروض قد تكون وصلته خلال الفترة الأخيرة، بسبب تركيزه على تقديم نفسه لجوزيه بيسيرو المدير الفني.

وخرج أنطوي من حسابات بيسيرو بعد معسكر الفريق في الإمارات، حيث يعتمد المدرب البرتغالي على ماليك إيفونا كماهجم أساسي.

وقال أنطوي للمركز الإعلامي للأهلي: "تركيزي منصب على الأهلي، ولم أناقش أي عروض مع وكيل أعمالي".

وتابع "أرغب في إثبات جدارتي على المشاركة ودخول حسابات بيسيرو خلال الفترة المقبلة".

وواصل أنطوي متما "احترم وجهة نظر بيسيرو خاصة أنه يعلم دوري في الأهلي، وأدرك أنني سأحصل على فرصتي لأن الموسم لا يزال طويلا والمدير الفني يمنح الفرصة للجميع تباعا".