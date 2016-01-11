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مش دايما حرامى ممكن يكون مريض.. هوس السرقة أحد أعراض الإصابة بالخرف

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مش دايما حرامى ممكن يكون مريض.. هوس السرقة أحد أعراض الإصابة بالخرف مش دايما حرامى ممكن يكون مريض.. هوس السرقة أحد أعراض الإصابة بالخرف
هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من هوس السرقة، ويرغبون ولو بشكل لا إرادى فى الحصول على أى شىء أمامهم وسرقته حتى وإن لم يكونوا فى حاجة إليه، هؤلاء الأشخاص وفقا لدراسة مرضى بهوس السرقة كما أنهم عرضة للإصابة بالخرف.

ووفقا للموقع الهندى "timesofindia"، فإن هوس السرقة من العلامات المثيرة للدهشة التى تدل على الإصابة بمرض الخرف، ووفقا لبحث نشر بالمجلة الطبية "JAMA Neurology" لعلم الأعصاب أن هذا الهوس، أحد أعراض الإصابة بالخرف، لأنه يعمل يؤثر على جزء من العقل يساعد على إدراك المبادئ المجتمعية، فعندما يبدأ الشخص فى الإصابة بالخرف تتأثر القشرة المخية فى الدماغ وتبدأ فى الانهيار وينتج عنها خلل فى التحكم بالمبادئ الاجتماعية، ولا يستطيع الشخص التغلب على نفسه ويقوم بسرقة أى شىء.

حسبما جاء فى التقرير أن الشخص الطبيعى لديه قدرة فى السيطرة على ميوله لسلامة الجزء المسئول عن المبادئ المجتمعية، بخلاف المصابين بالخرف.

ومن جانبه يوضح البروفسيور يوسف أستاذ الطب النفسى، أن إطلاق مصطلح الخرف، يكون وصف لضعف الذاكرة والتواصل والتفكير، والتى من الممكن تجنبها عن طريق إتباع نظام غذائى متوازن مع الفيتامينات وخاصة B12 وفيتامين E وحمض الفوليك.

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