"FDA" تحذر: علب "البيتزا" تحتوى على 3 مواد كيميائية تسبب السرطان

حظرت إدارة الغذاء والدواء المريكية “FDA” من 3 مواد كيميائية تستخدم عادة فى صناعة علب البيتزا "الكرتون" وتسبب السرطان والتى قد تسبب ضررا على صحة المستهلكين.

وأوضح التقرير الصادر من منظمة “FDA”، أن علب البيتزا تساعد على تفشى الأمراض، حيث انها تحتوى على 3 أنواع من المواد التى تسمى "الإيثيل المشبع بالفلور" والتى تستخدم فى المواد الملامسة للأغذية (FCS).

وفسر الخبراء نتائجهم، موضحين أن مواد (FCS) تعمل مثل طارد للمياه والزيوت الموجودة بالبيتزا لمنع التصاقها بالمنتجات الورقية، مثل صناديق البيتزا.

وربطت أبحاث سابقة بين التعرض لسلسلة طويلة من المركبات المشبعة بالفلور وبين ارتفاع خطر الاصابة بالتشوهات الخلقية للأجنة، وهناك 9 منظمات دعت إلى فرض حظر على المواد المشبعة بالفلور “FCS” المستخدمة فى تغليف المواد الغذائية، وتشمل: مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، ومركز سلامة الأغذية، وصندوق سرطان الثدى، ومركز الصحة البيئية، ومنظمة المياه النظيفة، ومركز العلوم الأمريكى، وشبكة صحة الأطفال البيئية، ومنظمة صحة الاطفال الصغار.

وقد نشرت نتائج التقرير مؤخراً عبر الموقع الاخبارى الامريكى “Fox News”.