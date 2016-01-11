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وزير الداخلية يلتقي سفير ألمانيا بالقاهرة

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وزير الداخلية يلتقي سفير ألمانيا بالقاهرة وزير الداخلية يلتقي سفير ألمانيا بالقاهرة

جانب من اللقاء

استقبل اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، مساء اليوم، السفير يوليوس جيورج لوى سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية بالقاهرة، حيث تم خلال اللقاء استعراض بعض الموضوعات ذات الإهتمام المشترك.

وأشاد السفير الألمانى بما تبذله وزارة الداخلية من جهود لمكافحة الإرهاب وتدعيم الإستقرار، وأعرب عن عزم حكومة بلاده توسيع آفاق التعاون الأمنى مع خلال الفترة المقبلة مؤكداً على أهمية تضافر الجهود الدولية للتصدى لخطر الجماعات الإرهابية المتنامى والذى بات يهدد أغلب دول العالم .

ومن جانبه استعرض وزير الداخلية مجمل التطورات الأمنية على الصعيدين المحلى والعالمى وأشاد بالتعاون الأمنى مع الجانب الألمانى معرباً عن ترحيبه بتطوير مستوى التنسيق المعلوماتى مع أجهزة الأمن الألمانية وذلك فى ضوء ما تفرضه الأوضاع الإقليمية الراهنة من تحديات وتهديدات أصبحت تمثل خطورة على كثير من الدول العربية والأوروبية على حد سواء .

كما شرح الوزير، خلال اللقاء، استراتيجية الوزارة التى تهدف إلى الموازنة بين الحفاظ على الأمن وإحترام الحقوق الإساسية للمواطنين وذلك على الرغم من التحديات التى تواجهها أجهزة الشرطة المصرية ، وأكد على سيادته أن نجاح أجهزة الشرطة فى تأمين الإنتخابات البرلمانية ثالث الإستحقاقات على خارطة الديمقراطية وإشادة جميع المراقبين الدوليين بحيادية أجهزة الشرطة إنما يؤكد على المهنية العالية التى يتمتع بها جهاز الأمن المصرى ويؤكد قدرته على توفير مناخ آمن للمواطنين وبيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

 

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