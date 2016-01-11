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البورصة تنهى تعاملاتها على تراجع جماعى والأسهم تفقد 5.8 مليار جنيه

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البورصة تنهى تعاملاتها على تراجع جماعى والأسهم تفقد 5.8 مليار جنيه البورصة تنهى تعاملاتها على تراجع جماعى والأسهم تفقد 5.8 مليار جنيه

انهيار مؤشرات البورصة بسبب الضريبة الجديدة

أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم ” الإثنين ” على تراجع جماعى تحت ضغط من مبيعات المؤسسات المحلية والعربية والأجنبية مقابل حركة شرائية سيطرت على تعاملات الأفراد لتواصل بذلك البورصة خسائرها للجلسة الثانية على التوالى بإجمالى 12 مليار جنيه

فقد رأس المال السوقى نحو 5.8 مليار جنية ليغلق عند 416.855 مليار جنيه

حيث تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة إيجى إكس 30 بنسبة 2.17 % مسجلا 6634 نقطة

وانخفض مؤشر الشركات الأوسع نطاقا إيجى إكس 100 بنسبة 1.58 % مسجلا 764 نقطة

كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجى إكس 70 بنسبة 1.73 % مسجلا 374 نقطة

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