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وزير السياحة ومحافظ البحر الأحمر يكرمان عناصر الشرطة الذين أحبطوا هجوم الغردقة‎

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وزير السياحة ومحافظ البحر الأحمر يكرمان عناصر الشرطة الذين أحبطوا هجوم الغردقة‎ وزير السياحة ومحافظ البحر الأحمر يكرمان عناصر الشرطة الذين أحبطوا هجوم الغردقة‎

تكريم ضباط وأفراد الشرطة

كرم هشام زعزوع وزير السياحة، واللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر واللواء عادل التونسي مدير اللأمن الضباط وأفراد الشرطة المشاركين في إحباط الهجوم الإرهابي على فندق بيلا فيستا بالغردقة، تقديرًا لجهودهم في التصدي لمنفذي الهجوم وقتل أحدهم وإصابة الآخر والتعامل الجيد والسريع في الحادث وحماية السائحين.

وشملت قائمة المكرمين من الأمن المركزي الرائد كريم سالم والنقيب إسلام مهنا والنقيب هشام قادوس ومن المباحث الجنائية العقيد عماد حمدي مفتش مباحث قسم أول الغردقة والمقدم أسامة مهران معاون أول مباحث قسم أول الغردقة والنقيب سيف حسن من قسم شرطة أول الغردقة وأميني شرطة من شرطة السياحة بالغردقة.

وأشاد وزير السياحة بيقظة ضباط التمركز الأمني التابع لقوات الأمن المركزي القريبة من موقع الحادث بشارع الشيراتون السياحي وسرعة تحركهم وقتل أحد المتهمين وإصابة الثاني، بالإضافة إلى سرعة تعامل فرد شرطة السياحة بالفندق.

وأضاف زعزوع أن تصدي رجال الأمن لمنفذي الهجوم ليس بجديد على رجال الشرطة في حمايتهم للمواطنين والسائحين والمنشأت.

 

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