السجن المشدد 10 سنوات لخاطفي طفل «مدينتي»

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة كل من محمد ج.س.م 26 سنة سباك ومبارك أ.ع.ع 25 سنة سباك بشركة الاسكندرية للأنشاءات بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهما بخطف طفل «مدينتي»

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب ابراهيم وعضوية المستشارين محمد علاء الدين عباس وايمن محمد محمد وسكرتارية محمد علاء الدين حمزة وأحمد رجب ومحمد مصطفي

كانت النيابة العامة قد اتهمت كل من محمد ج.س.م 26 سنة سباك ومبارك أ.ع.ع 25 سنة سباك بشركة الاسكندرية للأنشاءات بخطف الطفل عمر محمد كمال 10 سنوات.

من امام منزله في «مدينتي» اثناء لعبه مع اصدقائه في تمام العاشرة مساءً يوم الاثنين الموافق 1 سبتمبر 2014.

وكانت قد أعدت الأكمنة بمعرفة العقيد محسن الحلفاوى وكل من الرائد محمد الشموتى رئيس مباحث قسم ثان القاهرة الجديدة، والرائد تامر حسنى معاون المباحث بالكيلو57 طريق السويس القاهرة دائرة قسم شرطة بدر، وما أن أستشعر الجناة بوجود القوات حال استقلالهم السيارة رقم 865 ماركة تاكسى وبصحبتهم الطفل المختطف فقاموا بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات من سلاح الذي كان بحوزتهم مما دعاهم لمبادلتهم إطلاق النيران، فنتج عن ذلك وفاة أحد مستقليها ويدعى محمود حسان أحمد عرابي23 سنة عامل زراعي بمدينتي متأثراً بإصابته بطلق نارى بالصدر.