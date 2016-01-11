في نسختها الـ60..«ميسي»و «نيمار»و «رونالدو» يتنافسون على اقتناص الكرة الذهبية

تقرير:عابد البنا

يتنافس الثلاثي «ميسي ونيمار»من برشلونة و «كريستيانو رونالدو» نجم ريال مدريد على الفوز بالجائزة الكرة الذهبية في نسختها الـ60 لعام 2015 التي ستقدم اليوم الاثنين في قاعة «كونجريسهاوس» بمدينة زيوريخ السويسرية خلال الحفل الذي سيبدأ في تمام الساعة الخامسة مساءً.

الكرة الذهبية هي الجائزة الفردية الأشهر في عالم كرة القدم والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» في حفل يقيمه في بداية العام لأفضل لاعب بالعالم، ساعات قليلة تفصلنا عن موعد الإعلان عن هوية الفائز بها لعام 2015.

و يتولى النجم البرازيلى «ريكاردو كاكا» مهام تسليم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب كرة قدم فى العالم لعام 2015.

ويعتبر النجم البرازيلي كاكا هو اخر من حصل على الكرة الذهبية قبل أن تنحصر الجائزة بين الأرجنتينى ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسبانى والبرتغالى كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد.

وسيكون الغائب الأكبر عن هذا الحدث رئيس الفيفا المستقيل والموقوف السويسري جوزيف بلاتر بعد أن دأب على تسليم الجائزة المرموقة سنويا.

نبذة عن تاريخ الجائزة

انطلقت جائزة الكرة الذهبية عام 1956 والتى كانت تمنح مجلة «فرانس فوتبول»الفرنسية،و التي حصل عليها «جابريال هانو».

ومنذ تأسيس الجائزة حتى عام 1995 كانت تمنح الكرة الذهبية للاعبين الأوروبيين فقط، وهذا الأمر حرم أساطير عديدة من الحصول عليها مثل بيليه ودييجو مارادونا وغيرهم.

وكان جورج ويا نجم منتخب ليبيريا الأفريقي ونادي ميلان الإيطالي أول من حصل على الجائزة من اللاعبين الذين لا يحملون الجنسية الأوروبية بعد السماح لهم بالترشح، وبعد ذلك تحصل عليها عدد كبير من لاعبي قارة أمريكا الجنوبية.

وفي عام 2009 وبعد حصول ليونيل ميسي على جائزة الكرة الذهبية الأولى في مسيرته تم إصدار نسخة جديدة من الجائزة، حيث تم دمجها مع جائزة أفضل لاعب في العالم التي يمنحها الفيفا، وأصبحت تحت مسمى «جائزة الفيفا الذهبية».

أرقام قياسية في الكرة الذهبية

حصل الارجنتيني ميسي على الجائزة أربعة مرات متتالية خلال الفترة من 2009 حتى 2012 متفوقاً على ميشيل بلاتينى الذى فاز بها أعوام 1983، 1984، 1985.

وهناك 4 لاعبين توجوا بالجائزة في 3 مناسبات هم الهولندي يوهان كرويف أعوام (71- 73 – 74)، الفرنسي ميشيل بلاتيني «83 – 84 – 85»، الهولندي ماركو فان باستن أعوام «88 – 89 – 92» وأخيراً البرتغالي كريستيانو رونالدو «2008 – 2013 – 2014».

كذلك تمكن 5 لاعبين من الفوز بجائزة الكرة الذهبية مرتين وهم الألماني فرانز بيكنباور، البرازيلي رونالدو، الأرجنتيني دي ستيفانو، الإنجليزي كيفين كيجان والألماني كارل هاينز رومينيجيه.

6 لاعبين حصلوا على جائزة الكرة الذهبية فى نفس عام التتويج بلقب المونديال، بوبى تشارلتون 1966، باولو روسى 1982، ثار ماتيوس 1990، زين الدين زيدان 1998، رونالدو 2002، فابيو كانافارو 2006.

ألمانيا وهولندا الدول الأكثر تتويجاً بلقب الكرة الذهبية 7 ألقاب، حققها للأولى، جيرد مولر – فرانز بيكنباور(2) – رومينجيه (2) – لوثر ماتيوس- ماتياس زامر، وبالنسبة لهولندا توج بالجائزة كلاً من كرويف ثلاث مرات، خوليت مرتين، فان باستن مرتين.

وتبحث أسبانيا عن فائز بالكرة الذهبية بعد تتويج لويس سواريز منذ عام 1960، هولندا تنتظر فائزاً جديداً بعد تتويج ماركو فان باستن فى ثالث مرة له عام 1992، فرنسا تأمل فى خلافة زين الدين زيدان بعد حصوله على الجائزة 1998.

طريقة التصويت لإختيار الفائز

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يتم اختيار قائمتين أولية وعددها 50 لاعب، ثم نهائية وعددها 23 لاعباً وذلك عبر صحفيي مجلة فرانس فوتبول ومجموعة من الصحفيين حول العالم. القائمة النهائية يتم رفعها للفيفا لفتح باب التصويت العام لاختيار أبرز 3 مرشحين يدخلون الحفل النهائي بداية كل عام.

لا يعتمد الاتحاد الدولي على معايير محددة لاختيار الفائز بجائزة الكرة الذهبية مثل عدد الألقاب أو عدد الأهداف وما شابه ذلك، ولكن يتم اعتماد تصويت جميع قادة ومدربي المنتخبات الوطنية في الاتحادات التابعة للفيفا والبالغ عددها 209 اتحاد حول العالم، بالإضافة إلى صحفي واحد من كل دولة يملك عضوية كاملة في الفيفا.

ويبلغ عدد المصوتين لاختيار الفائز بجائزة الكرة الذهبية 627 من المدربين والقادة والصحفيين، ويقوم كل شخص منهم باختيار 3 لاعبين على الترتيب من قائمة 23 لاعب المرشح للفوز بالجائزة والتي تم إصدارها في 20 من أكتوبر الماضي، ويحصل الاختيار الأول على 5 نقاط، و3 نقاط للاختيار الثاني ونقطة وحيدة للاختيار الأخير، ويحصل على الجائزة اللاعب الذي حصل على أكبر عدد من النقاط.

ويتم الانتهاء من التصويت في نهاية شهر نوفمبر، من ثم يقوم الفيفا بنشر القائمة النهائية التي تضم 3 لاعبين الذين حصلوا على أكبر عدد من النقاط، ويعلن الفائز بينهم في الحفل السنوي للفيفا لتوزيع جوائز العام.

«ميسي» يداعب الكرة الذهبية

يسعى النجم الارجنتيني ليونيل ميسي إلى حصد الكرة الذهبية الخامسه له حتى يتفوق على اساطير كرة القدم،واحتكار ميسي الجائزة 4 سنوات متتالية من 2009 حتى 2012.

ويعتبر ميسي هو أكثر لاعب يتوج بجائزة الكرة الذهبية بواقع 4 مرات بين عامي 2009 إلى 2012، وبطبيعة الحال هو الأكثر حصولاً عليها بشكلها الجديد أيضاً برصيد 3 مرات متفوقاً على كريستيانو رونالدو الذي تحصل عليها في العاميين الماضيين.

البرغوث الارجنتيني صاحب الـ «28 عاما»ظهر في العام الجديد بصورة مخيفة، بعدما نجح بقيادة فريقه برشلونة لتحقيق الثلاثية التاريخية للمرة الثانية بعد انجاز العام 2009 تحت قيادة المدرب الاسباني بيب غوارديولا.

وخاض ميسي موسماً رائعاً في 2015 قاد خلاله الفرقي الكتالوني إلى ثلاثية الدوري المحلي وكأس إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، مكررا إنجاز الفريق عام 2009، ليصبح برشلونة أول فريق في أوروبا يحقق هذا الإنجاز مرتين.

كما توج ميسي مع برشلونة في 2015 بلقبي كأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية، أما النقطة السوداء الوحيدة على مستوى ناديه فكانت خسارته الكأس السوبر الإسبانية أمام أتلتيك بلباو.

وسجل ميسي 48 هدفا لبرشلونة عام 2015، رغم غيابه عن الملاعب للإصابة لنحو شهرين.

رونالدو يتسلح بالأمل

يأمل رونالدو في إحراز الجائزة للعام الثالث على التوالي رغم الترشيحات الكثيرة التي تصب في مصلحة ميسي الذي ينتظر استعادة الجائزة التي احتكرها لـ4 سنوات متتالية بين عامي 2009 و2012، خاصة وأن النجم الأرجنتيني توج مع برشلونة بألقاب 5 من 6 بطولات خاضها الفريق في 2015.

وخرج رونالدو من 2015 بلا أي ألقاب على عكس ما كان عليه مع الريال في 2014 الذي وصل فيه الفريق لقمة مستوياته منذ سنوات طويلة.

وكانت اتهامات ووصف رونالدو بالغطرسة سبباً في ألا يحظى اللاعب بمحبة كثيرين حول العالم.

وفي 2011، رد رونالدو على هتافات وسخرية معظم الجماهير خلال مباراة الريال مع دينامو زغرب في العاصمة الكرواتية زغرب، وقال: “يكرهونني لأنني أنيق وثري ولاعب رائع”.

وأوضح رونالدو “هذا جزء من نجاحي. ولدت لأكون الأفضل، هذا هو أسلوبي، أذهب للنوم كل ليلة بذهن صاف وأنام جيداً”.

وأضاف “لا يمكن أن يستحوذ عليك ما يعتقده الناس عنك، إذا فعلت هذا، لن تعيش”.

ورغم كل الأهداف التي يمطر بها شباك المنافسين، يتعرض رونالدو دائماً لهتافات عدائية وصافرات استهجان من أقلية من جماهير الريال في مدرجات إستاد «سانتياغو برنابيو» معقل الريال في مدريد.

وكانت الجائزة الوحيدة التي أحرزها رونالدو في 2015 هي لقب هداف الدوري الإسباني، متفوقاً على ميسي ونيمار المنافسين له على جائزة الكرة الذهبية.

نيمار الفتى الذهبي

خاض النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا موسماً خارقاً بجميع المقاييس، ويرشحه النقاد لوضع حد لسيطرة الثنائي ميسي ورونالدو في السنوات المقبلة على نيل لقب هذه الجائزة، علما أنه سجل 41 هدفا العام الماضي.

فرض نيمار صاحب 23 عام نفسه بقوة خلال العام الحالي، حيث بات أحد ركائز الثلاثي القاتل في فريق برشلونة الإسباني بعدما كان الفريق الكتالوني هو فريق ليونيل ميسي فقط.

ويُعتبر المهاجم البارع والمراوغ وصاحب الحس التهديفي القاتل منذ عامين الركيزة التي تُعوّل عليها البرازيل لإعادة بناء الفريق بعد الفشل الذريع في كأس العالم 2014 على أرضها.

وعلى الرغم من تألقه مع برشلونة إلا أن عام 2015 كان أقل نجاحًا على مستوى المنتخب منذ ظهوره الدولي الأول في عام 2010، فخاضت البرازيل بطولة كارثية في كوبا أمريكا بتشيلي تم إيقاف نيمار خلالها بسبب حصوله على بطاقة حمراء في إحدى المباريات لتخسر البرازيل جهوده خلال البطولة التي ودعتها مبكرا.

أفضل 8 لاعبين لم يحصلوا على الكرة الذهبية رغم تألقهم

يروجن كلينسمان أبرزالمهاجمين الالمانية في الفترة ما بين 1981-2003 ـ لعب في عدة أندية اوروبية مثل «بايرن ميونخ وإنتر ميلان وتوتنهام وموناكو»، وسجل في مسيرته 228 هدف مع الأندية و 47 هدف مع منتخب ألمانيا.

دينيس بيركامب أساطير نادي أرسنال الإنجليزي بدا مسيرته الرياضي في أياكس الهولندي 1986 وأنهاها مع نادي أرسنال في 2003 وكان احد رموز المنتخب الهولندي ، سجل 201 هدف مع الأندية و37 مع المنتخب الهولندي.

فيرنك بوشكاش لأسطورة المجرية الشهير والذي لعب مع الريال مدريد وبدأ مسيرته مع نادي بودابست المجري سجل 352 هدف مع نادي بودابست ومع ريال مدريد سجل 156 حقق لقب دوري الأبطال مع ريال مدريد ثلاث مرات ولعب مع المنتخب المجري 85 مباراة سجل فيها 84 هدف ولعب مع المنتخب الأسباني 4 مباريات ولم يحصل على الكرة الذهبية.

أندريس إنيستا اللاعبين المظلومين في العقد الاخير من الزمن بسبب وجود كرستيانو رونالدو وميسي قدم الكثير لناديه الحالي برشلونة وكان من الجيل الذهبي للمنتخب الإسباني الذي حقق كأس العالم ولقبي امم اوروبا وشارك في سداسية برشلونة وخماسيته الأخيرة .

بيرند شوستر أفضل لاعبي الوسط في ثمانينيات القرن الماضي لعب مع عمالة أسبانيا ريال مدريد وبرشلونة ولعب أيضا في صفوف اتلتيكو مدريد ، ترشح مرتين للجائزة ولم يحصل عليها بسبب بلاتيني ورومنيجيه .

«بوبي مور» المدافع الإنجليزي في سبعينات وستينات القرن الماضي شارك مع المنتخب الإنجليزي الذي فاز بكأس العالم 1966 قضى أبرز أيام مسيرته الرياضية في نادي ويست هام الإنجليزي ترشح مرة واحدة للجائزة وحصل عليها غيرد مولر الألماني .

تيري هنري صانع الالعاب الفرنسي هو أحد أساطير نادي أرسنال فلعب في النادي الإنجليزي 8 سنوات حقق فيها عدة ألقاب أبرزها الدوري الإنجليزي وكان قد شارك مع المنتخب الفرنسي في مونديال 98 الذي فازت به فرنسا وشارك في فور فرنسا في يورو 2000 أيضا ، وانتقل للعب في صفوف برشلونة حقق فيها دوري الأبطال وخاضة تجربة صغيرة مع يوفنتوس .

جانلويجي بوفون الحارس الإيطالي المخضرم ، قضى معظم مسيرته في يوفنتوس الإيطالي ولا زال يلعب في نادي السيدة العجوز حتى الآن قاد المنتخب الإيطالي للفوز بكأس العالم 2006 .

يعتبر راؤول جونزاليس الإسم الذي لا يخفى على أحد أسطورة ريال مدريد والذي يلعب حاليا في الدوري الأمريكي وسعتزل بنهاية الموسم الحالي ، كان الهداف التاريخي لريال مدريد أعظم نادي في أوروبا وحقق مع النادي الملكي الكثير من الألقاب أبرزها ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وفاز بالعديد من الجوائز الفردية ويرى الكثير أن راؤول أكثر من ظلم بعدم الحصول على هذه الجائزة في ظل تواجد كل من رونالدو وفيجو ومايكل اوين.