تقرير - 120 مليون يورو من يونايتد للحصول على بيل

قالت صحيفة تايمز الإنجليزية إن مانشستر يونايتد مستعدا لدفع مبلغ قدره 120 مليون جنيه إسترليني للحصول على جاريث بيل جناح ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن يونايتد سيسعى لضم بيل مجددا بعدما حال من قبل لكن تمسكه بالبقاء في النادي الملكي حال دون عودته للدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكرت الصحيفة أن يونايتد يحاول تغيير هيكل الفريق بسبب النتائج السيئة في الآونة الأخيرة تحت قيادة الهولندي لويس فان جال.

وقالت الصحيفة إن فان جال قد لا يكمل مع الفريق الموسم المقبل وأن يونايتد سيحتاج إلى التدعيم حتى يعود للمنافسة بقوة على جميع الأصعدة.