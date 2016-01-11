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ضبط عاطل بحوزته 28 قرش حشيش وفرد خرطوش بالمنوفية

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ضبط عاطل بحوزته 28 قرش حشيش وفرد خرطوش بالمنوفية ضبط عاطل بحوزته 28 قرش حشيش وفرد خرطوش بالمنوفية
تمكنت وحدة مباحث مركز قويسنا بالمنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته 28 قرش حشيش وفرد خرطوش، وذلك قبل ترويجهما على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد رأفت نصار رئيس مباحث مركز قويسنا، يفيد من ضبط "خليل .ا" 27 عاما بدون عمل ومقيم مركز قويسنا، وبحوزته فرد خرطوش و3 طلقات من ذات العيار و2 طربة حشيش، و28 قرش حشيش و2 هاتف محمول، ومبلغ مالى 2800 جنيه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1159 جنح قويسنا لسنة 2016، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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