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تموين الإسكندرية يضبط سلعا غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى

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تموين الإسكندرية يضبط سلعا غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى تموين الإسكندرية يضبط سلعا غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى
أشرف اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، على حملة تموينية مكبرة شارك فيها ضباط إدارة شرطة والتجارة الداخلية وضباط إدارة البحث الجنائى، وضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

وتم ضبط كل من "خالد.ا" 25 سنة المدير المسئول عن الشركة الإيطالية لطلمبات المياه لحيازته وعرضه للبيع 130 شمعة فلتر مياه أجنبية الصنع، و225 شمعة فلتر مياه غير مدون عليها بلد المنشأ، و9 عبوات فلتر مياه مقلدة ومغشوشة، و10 كراتين فارغة مقلدة ومغشوشة معدة للتعبئة، جميعها بدون مستندات، ومدون عليها بيانات تجارية وهمية.

بالإضافة إلى ضبط "محمد.ر" 29 سنة المدير المسئول عن محل سوبر ماركت لحيازته وعرضه للبيع 140 كجم كبدة مستوردة محلولة من التجميد، وبدون بيانات تجارية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"حسن.ص" 41 سنة بائع لقيامه بتجميع 15 "رغيف بلدى مدعم" بقصد بيعه بأزيد من السعر الجبرى، و"محمود.م" 25 سنة المدير المسئول عن شركة النهضة للحاصلات الزراعية لقيامه بتجميع 17 لتر سولار مدعم بدون ثمة مستندات.

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مصر 365

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