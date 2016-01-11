محامى قيادات 6 أبريل: النيابة رفضت تصوير قضية الدقى

أكد رمضان الزغبى، المحامى بمركز عدالة للحقوق والحريات، أنه تقدم اليوم، الاثنين، بطلب للنيابة العامة للحصول على نسخة رسمية من القضية 20065 لـسنة 2015 جنح الدقى، المحبوس على ذمتها قيادات حركة 6 أبريل.

وأوضح "الزغبى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن النيابة العامة رفضت طلبه والتصريح له بالحصول على نسخة من القضية، وأبلغته بأن التحريات ضمت أسماء جديدة سيتم إدخالهم فى القضية، ولم يتم القبض عليهم حتى الآن.

وتلقت النيابة العامة تحريات جديدة من الأجهزة الأمنية، تضمنت تورط أسماء من أعضاء حركة شباب 6 أبريل، فى التحريض على مظاهرة 21 ديسمبر بشارع التحرير بحى الدقى، وبناء عليها أصدرت جهات التحقيق قرارات ضبط وإحضار ضد المتهمين.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على أعضاء وقيادات بحركة شباب 6 أبريل، بتاريخ 28 ديسمبر الماضى، وهم كل من شريف الروبى، ومحمد نبيل، وأيمن عبد المجيد، ومحمود هشام، لاتهامهم بالتحريض على أعمال العنف ضد مؤسسات الدولة.

وكشفت التحريات، التى قدمتها الأجهزة الأمنية للنيابة العامة، تورط قيادات حركة 6 أبريل فى التحريض على قطع الطريق العام بشارع التحرير بحى الدقى، عن طريق تحريضهم على المظاهرة المفاجئة التى نظمها بعض الأشخاص فى 21 ديسمبر الماضى.

ويواجه المتهمون تهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، والتجمهر، وقطع الطريق العام وتعطيل وسائل المواصلات، وحيازة ألعاب نارية فى حكم المفرقعات، والتحريض على قلب نظام الحكم.