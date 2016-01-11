4 أيام حبس لخباز حاول التعدي جنسيًا على طفل بالمنيا

قررت النيابة العامه بالمنيا، حبس خباز 4 أيام على ذمة التحقيقات، لإتهامه باستدراج طفل داخل فرن بلدي، ومحاولة التعدى عليه جنسيًا.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات، رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطة بنى مزار، من هيثم- م ، بقيام جمال- م 23 سنة خباز، ومقيم بقرية برطباط، باستدراج نجله “م” 7 سنوات داخل فرن بلدي يعمل به ومحاولة التعدي عليه جنسيًا، واستغاثة الطفل بالأهالي، مما دفع الجاني للهرب.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.