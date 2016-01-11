أحمد أنيس ينفى بث قناة لـ«داعش» عبر النايل السات

كتبت:إنجي لطفي

> نفى احمد انيس رئيس مجلس دارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية كل الأنباء التى تم تداولها اليوم عبر موقع التواصل الإجتماعى عن بث اقمار نايل سات لقناة تابعه لتنظيم داعش الإرهابى، حسبما زعمت حملة «الرقة تذبح بصمت» على شبكة تويتر.

وقال انيس أنه لا يستبعد أن تكون هذه الأخبار الكاذبة ضمن المخططات التى تستهدف الإساءة إلى مصر .

أضاف “أن نشرمثل هذه النماذج الإخبارية انما يهدف لخلق حالة من البلبلة فى صفوف الشعوب العربية الحريصة على متابعه القنوات التى تبثها نايل سات، والتى تثق أن الشركه لا يمكن ان تسمح بإطلاق اى قناة تدعوا للفرقة او التعصب او الإرهاب”.

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