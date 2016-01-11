نائب بالمنيا: نتواصل مع الخارجية للإفراج عن المحتجزين في ليبيا

أعلن مجدي ملك، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط بالمنيا، التحرك الجماعي لنواب المركز، من خلال التواصل مع الخارجية المصرية، وتحديد موقف العمال المحتجزين في ليبيا، وكيفية الإفراج عنهم،لافتًا أنه في حالة التوصل لحلول فسوف يتم تقديم طلب عاجل لمجلس النواب لمناقشة الأزمة.

كان أسر 20 عاملًا من أبناء قرية ساقية داقوف بمركز سمالوط شمال المنيا، أكدوا احتجاز أبنائهم بأحد المعسكرات بالجماهيرية الليبية، منذ 31

> من ديسمبر الماضي، دون التوصل لحلول للإفراج عنهم، مؤكدين إنقطاع التواصل مع القبائل الليبية منذ يومين، وأن أبنائهم محتجزين بأحد المعسكرات،دون إتخاذ إجراءات جادة لإطلاق سراحهم.