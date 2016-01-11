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فيديو| مرتضى منصور لمذيع النهار : «اتكلم بأدب عن أسيادك»

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فيديو| مرتضى منصور لمذيع النهار : «اتكلم بأدب عن أسيادك» فيديو| مرتضى منصور لمذيع النهار : «اتكلم بأدب عن أسيادك»

مرتضى منصور في الجلسة الإجرائية للنواب

رفض مرتضى منصور عضو مجلس الشعب عن دائرة ميت غمر بالدقهلية، تصريحات بعض الإعلاميين الخاصة بالجلسة الأولى “الإفتتاحية” لمجلس النواب والتي عقدت، أمس الأحد، وهاجم مذيع قناة النهار “محمد الدسوقي رشدي” قائلاً: اللي عامل فيها راجل كان يترشح هو للبرلمان.. انت لو راجل يادسوقي كنت نزلت الانتخابات”.

وأضاف “منصور”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “استاد معروف” مع الناقد الرياضي محمود معروف عبر فضائية “العاصمة”: ” أنا كان عندي 100 ألف شخص في مؤتمر واحد، إحنا رجالة يا ولد احترم نفسك واتكلم بأدب عن أسيادك، عارف إحنا أسيادك ليه؟ عشان الشعب جابنا”، متابعاً ” مجلس النواب مش سيرك.. مجلس النواب بيعبر عن الشعب ويجب احترامه”، متابعًا: “انت مستخبي في علاء الكحكي”

وأشار نائب ميت غمر إلى أن الرئيس طلب من أعضاء البرلمان تجهيز كشف بأسماء عدد من الشباب المسجونين الذي ينطبق عليهم شروط العفو.

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