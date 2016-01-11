تنظيم داعش يقتحم مستشفيات الموصل العراقية ويستولى على كافة الأدوية

> اقتحم عناصر تنظيم "داعش" اليوم الاثنين المستشفيات الخمس الرئيسية فى الموصل والمراكز الصحية وداهموا مذاخر الأدوية فيها وصادروا الادوية والعلاجات فيها تحت تهديد السلاح.

وقال مصدر طبى مسؤول رفض ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية(د. ب. أ) إن" عناصر تنظيم داعش اقتحمت مستشفى السلام والعام والجمهورى والرازى والطب الذرى فضلا عن المراكز الصحية الأخرى وصادروا ما تبقى من علاجات كانت متواجدة لحالات الطوارئ لأهالى الموصل".

وأشار المصدر إلى أن التنظيم هدد مسؤولى المذاخر بعد أن منعوهم من الدخول ومصادرة العلاجات الخاصة بالأهالى وحالات الطوارئ بالإعدام وقاموا بسحب كافة العلاجات والادوية لمعالجة عناصرهم المصابة جراء العمليات العسكرية والاشتباكات التى يقودها التنظيم بالمحافظة.

وطالب اطباء الحكومة الاتحادية بالاسراع فى تحرير الموصل وتوفير العلاجات لنحو مليونى مواطن موصلى بينهم اطفال مصابون بشتى الأمراض ولم يتلقوا العلاجات منذ سقوط الموصل بيد تنظيم داعش فى العاشر من يونيو عام .2014

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