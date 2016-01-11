إقالات بجهاز الشرطة بجنوب السودان فى أعقاب اتفاق سلام مع المتمردين

أفادت تقارير إعلامية محلية الاثنين، بأن رئيس جنوب السودان سيلفا كير أقال قيادات كبرى فى جهاز الشرطة، بينهم مفتش عام الشرطة بينج دينج كول ونائبه أندرو كول نيون.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) أن الإقالات تأتى فى أعقاب قيام كير بالاتفاق على تسليم حقيبة وزارة الداخلية- المسئول عن حفظ الأمن- للمتمردين فى إطار اتفاق السلام الذى أبرمه معهم والذى جاء بمشاركة وسطاء إقليميين.

وحل كل من ماكور أرول وبييل روت على الترتيب محل بينج دينج كول وأندرو كول نيون.

وكانت الحكومة قد أجرت مشاورات مع المتمردين فى العاصمة جوبا، حيث توصلا لاتفاق على تقاسم الحافظات الوزارية فى حكومة الوحدة الجديدة، حيث حظيت الحكومة بـ 16 وزارة من بينهم المالية والدفاع والأمن الوطنى فى حين حظى المتمردون بـ 10 وزارات من بينهم البترول والداخلية والشؤون الإنسانية.

وحصل معتقلون سياسيون سابقون بموجب الاتفاق على وزارة الخارجية والنقل، فيما حصلت الأحزاب المعارضة على حقيبة شؤون مجلس الوزراء والزراعة.

واندلع النزاع فى عام 2013 بعد أن أقال سيلفا كير نائبه رياك مشار بتهمة التخطيط للانقلاب غير أن مشار رفض ذلك الادعاء ثم قام بتشكيل جيش من المتمردين لمحاربة الحكومة.

>