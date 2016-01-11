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للمرة الأولى .. بريطانيا تنشر صواريخ بريمستون في سوريا

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للمرة الأولى .. بريطانيا تنشر صواريخ بريمستون في سوريا للمرة الأولى .. بريطانيا تنشر صواريخ بريمستون في سوريا

صواريخ بريمستون – ارشيفية

قالت متحدثة باسم رئيس وزراء بريطانيا، ديفيد كاميرون، اليوم الاثنين، إن بريطانيا نفذت عدة ضربات جوية استهدفت مقاتلي تنظيم “داعش” في سوريا يوم الأحد ونشرت صواريخ بريمستون للمرة الأولى هناك.

وقالت المتحدثة للصحفيين “رأينا خمسة هجمات جديدة شنتها قوات سلاح الجو الملكي في سوريا استهدفت مركبات لـ”داعش” قرب الرقة وانفاقا للعدو قرب الرقة أيضا وحقل عمر النفطي، وفي إطار هذه الضربات تم نشر صواريخ بريمستون أيضا”.

وتقول بريطانيا إن من شأن استخدام صواريخ بريمستون المصممة لاصابة أهداف سريعة الحركة أن يعزز المعركة ضد “داعش” من خلال تنفيذ هجمات دقيقة تقلل الخسائر في صفوف المدنيين، وفقًا لـ”رويترز”.

وانضمت بريطانيا إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يشن غارات جوية على التنظيم المتشدد أواخر العام الماضي لكنها تواجه انتقادات بانها لم تشن سوى عددا قليلا من الضربات استهدفت في الأساس حقولا نفطية.

 

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