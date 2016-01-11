إحالة المتهمين فى حادث فندق "الثلاث أهرامات" لنيابة أمن الدولة

أحالت نيابة الأحداث الطارئة برئاسة المستشار محمد طماوى القيادى الإخوانى عبد العال العشرى شقيق جمال العشرى، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة ونجليه، وباقى المتهمين فى واقعة إطلاق النيران على فوج سياحى بالهرم لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.

وكشفت تحريات اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد محيى سلامة رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم محمد غراب رئيس المباحث، والمقدم محمد غراب رئيس المباحث، ومعاونيه الرائدين أحمد أبو المجد وعصام شلتوت، أن القيادى الإخوانى كلف عددًا من العناصر الإخوانية بتنفيذ هجوم على فندق الأهرامات الثلاث، واستهداف أتوبيس سياحى يقل عددا من الأجانب بمنطقة الأهرامات.

وأفادت التحريات، أن عبد العال العشرى القيادى الإخوانى، تلقى تكليفات من بعض القيادات الإخوانية فى قطر، بعمل عدة عمليات إرهابية قبل ذكرى 25 يناير تستهدف الفنادق السياحية بمنطقة الهرم والطالبية بالجيزة، وأن نجليه كانا من ضمن العناصر الإرهابية الملثمة التى نفذت واقعة إطلاق النار على فندق الأهرامات الثلاث.

ودلت التحريات، أن المتهمين نفذوا العملية الإرهابية ثم اختبئوا فى إحدى الشقق السكنية بمنطقة الشيخ زايد، وعلى الفور تحركت قوة أمنية من قطاع الأمن الوطنى والعمليات الخاصة، وتم ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأسلحة التى استخدمت فى عملية الهجوم على الفندق، ومنشورات بها تكليفات بالهجوم على عدد من الفنادق خلال الفترة المقبلة.

بالصور.. أمن الجيزة يغلق الطريق أمام فندق الهرم بعد محاولة استهداف أتوبيس سياحى

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